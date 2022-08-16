Terör örgütü PKK/YPG'den Karkamış'a havan saldırısı! Gaziantep Valisi Gül: Misliyle karşılık verildi

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Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinden, teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan saldırısı düzenlendi. Havanlar boş araziye düşerken, ilçede tedirginlik yaşandı.

HALKA UYARI ANONSLARI YAPILDI

Saldırı sonrası hoparlörlerden halka uyarı anonsları yapıldı.

Saldırının olduğu bölgedeki teröristler sınır birlikleri tarafından topçu atışlarıyla ateş altına alındı.

VALİ GÜL: MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirterek, "Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir" paylaşımını yaptı.

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TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR

​Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan saldırısının ardından topçu birliklerince PKK/YPG'li teröristlerin tespit edildiği bölge vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce cezalandırma atışlarının yapıldığı, Ayn el-Arab'ın batısındaki Bellöne tepelerindeki terör mevzilerinden dumanlar yükseliyor.