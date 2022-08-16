Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Terör örgütü PKK/YPG'den Karkamış'a havan saldırısı! Gaziantep Valisi Gül: Misliyle karşılık verildi

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Karkamış#PKK/YPG
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 12:02

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, PKK/YPG’li teröristler tarafından Suriye topraklarından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, teröristlerin bulunduğu bölge topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinden, teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan saldırısı düzenlendi. Havanlar boş araziye düşerken, ilçede tedirginlik yaşandı.

HALKA UYARI ANONSLARI YAPILDI

Saldırı sonrası hoparlörlerden halka uyarı anonsları yapıldı.

Saldırının olduğu bölgedeki teröristler sınır birlikleri tarafından topçu atışlarıyla ateş altına alındı.

Gözden Kaçmasın

Bakan Soylu, Tendürek Dağının teröristlerden tamamen temizlendiğini duyurduBakan Soylu, Tendürek Dağı'nın teröristlerden tamamen temizlendiğini duyurduHaberi görüntüle

VALİ GÜL: MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirterek, "Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir" paylaşımını yaptı.

Terör örgütü PKK/YPGden Karkamışa havan saldırısı Gaziantep Valisi Gül: Misliyle karşılık verildi

Haberin Devamı

TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR

​Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan saldırısının ardından topçu birliklerince PKK/YPG'li teröristlerin tespit edildiği bölge vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce cezalandırma atışlarının yapıldığı, Ayn el-Arab'ın batısındaki Bellöne tepelerindeki terör mevzilerinden dumanlar yükseliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Karkamış#PKK/YPG

BAKMADAN GEÇME!

Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü

BAKMADAN GEÇME!

Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü