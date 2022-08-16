Bakan Soylu, Tendürek Dağı'nın teröristlerden tamamen temizlendiğini duyurdu

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Eren Abluka-32 Şehit J.Uzm.Çvş.Mustafa Yıldız 2022-217 operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirildiğini ve Tendürek'in tamamen temizlendiğini duyurdu.



İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama ise şu şekilde:



Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilmekte olan EREN Abluka-32 Şehit J.Uzm.Çvş.Mustafa YILDIZ 2022-217 operasyonu kapsamında, 16 Ağustos’ta Çaldıran ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 16 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Tendürek Dağı Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu.

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Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Terör Arananlar Listesi’nde Turuncu Kategoride yer alan Evindar kod adlı Tuğba Tambahçeci olduğu tespit edildi.

Teröristin;

- 15 Eylül 2016 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Gökçebudak köyünün Küçük tepe Tendürek Dağı istikametinde bulunan Karakuş Tepe Üs Bölgesine saldırı olayına katıldığı,

- 10 Mayıs 2017 tarihinde Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu Yılanlı Tepe Üs bölgesine yakın bir mesafeye yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 personelin şehit edilmesi ve 2 personelin yaralanması eylemine katıldığı,

-2016 yılından itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı belirlendi.

Etkisi hale getirilen diğer teröristin ise Eylem kod adlı Devlet Taşir olduğu, Terör Arananlarda Gri Kategoride yer aldığı tespit edildi.