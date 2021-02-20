Eda Ebru NANECİ-Seyfi GÜL/DHA
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‘Terör örgütü panik içinde’
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Foça Deniz Üssü’nde gerçekleştirilen 2’nci Korvet Filotillası Sancak Tevcih Töreni’nde yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK’ya yönelik olarak Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen harekât için “75 kilometre genişliğinde 25 kilometre derinliğindeki bir alanda yer alan tüm hedefler başarılı bir şekilde tahrip edildi. PKK terör örgütünün kaçacak bir yerinin kalmadığını örgütün sözde yöneticileri çok iyi anladı. Bölgedeki inler teröristlerin başlarına yıkıldı” dedi.
Harekât sonucunda 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Hulusi Akar, “Terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan, teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve büyük bir panik içinde olduklarını öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerini hiçbir yerde güvende hissedemeyecekler” mesajı verdi.