‘Terör örgütü panik içinde’

Harekât sonucunda 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Hulusi Akar, “Terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan, teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve büyük bir panik içinde olduklarını öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerini hiçbir yerde güvende hissedemeyecekler” mesajı verdi.