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Terör örgütlerine ‘Bozdoğan’ gözaltıları

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#Ali Yerlikaya#DEAŞ#PKK
Terör örgütlerine ‘Bozdoğan’ gözaltıları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:00

Bakan Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ’a, 34 ilde de PKK’ya yönelik gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-31’ ve ‘Bozdoğan 30’ operasyonlarında toplam 185 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Aydın, Çorum, Gaziantep, Kayseri ve Mersin’de DEAŞ terör örgütüne yönelik ‘Bozdoğan-31’ operasyonu düzenlendiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı. Aydın’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı. Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Mersin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 12 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.”  

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147 BÖLÜCÜ ÖRGÜT ÜYESİ

Bakan Yerlikaya, ‘Bozdoğan-30’ oprasyonunda da jandarma tarafından 19 ilde ve emniyet tarafından 15 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 147 örgüt üyesi şüphelinin yakalandığını duyurdu.

 

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#Ali Yerlikaya#DEAŞ#PKK

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