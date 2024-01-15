Terör hedefleri vuruluyor

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” denildi. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada da Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

‘KAHRAMANLAR’DA 37 TİM ARAZİDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK terör örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde başlatılan ‘Kahramanlarlar-42’ operasyonlarının devam ettiğini belirterek şu mesajı paylaştı: “Bölücü terör örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 tim 518 jandarma personeliyle başlatılan ‘Kahramanlar-42’ operasyonlarımız devam ediyor. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.”