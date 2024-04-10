Terapi köpeklerini dünya da tanıdı

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DÜNYANIN birçok yerinde havalimanları yolcularını sorunsuz ve konforlu bir uçuşa hazırlamak için terminallerde çeşitli hizmetler sunuyor. Özel yolcu salonlarından dinlenme alanlarına kadar çeşitli hizmetler veriliyor. Bu hizmetlerden biri de evcil hayvanların stresli yolculara yardımcı olması. Uçuş korkusu olanların rahatlamaları için özel olarak eğitilmiş terapi köpekleri artık Türkiye’de de yolculuğa sakin başlangıç için hizmette.

ALİTA, KUKİ, MOKA HEKTOR VE LİZA

İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen pilot “Terapi Köpek Projesi” ile uçuşa dair stres yaşayan yolculara, patili dostların desteğiyle huzurlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunuyor. Pilot proje kapsamında, özel eğitim almış terapi köpekleri, havalimanında yolcularla etkileşime girerek, onlara pozitif enerjileriyle destek oluyorlar. Köpekler, gün içinde özellikle uçuşların yoğun olduğu zamanlarda, dış hatlara giden yolcu alanında görev alıyorlar. İlk etapta Alita, Kuki, Moka, Hektor ve Liza adlı 5 köpeğin görev aldığı projenin koordinasyonu, köpeklerin eğitimi ve bakımı da dahil olmak üzere, İGA İstanbul Havalimanı Veteriner Hekim Volkan Arslan’ın liderliğindeki ekip tarafından yürütülüyor.

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10.00-16.00 ARASI MESAİ YAPIYORLAR

Rus finosu Alita ve lagotto romagnolo cinsi Kuki sevimlilikleriyle geçtikleri her yerde dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber ajansı Associated Press, Kuki ve Alita’yı gündemine aldı. Rozetli ve üniformalı olan köpekler, belirli bir programa sahip ve seyahatin yoğun olduğu saatlerde, sabah 10.00’dan akşam 16.00’ya kadar çalışıyor. Havaalanı yetkilileri, yolculardan gelen olumlu geri bildirimlerin ardından pilot projeyi genişletme planlarının olduğunu belirtti.