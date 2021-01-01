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Mithat ÜNAL / ANAMUR (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Tepki çeken yılbaşı eğlencesi! İnşaat halindeki binada yakalandılar

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Mersin'in Anamur ilçesindeki yılbaşı eğlencesi tepki çekti. Bir inşaatta canlı müzik eşliğinde yeni yılı kutlayan 18 kişi suçüstü yakalandı. Yasağı ihlal edenlere 56 bin 700 TL ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarıklar Mahallesi'ndeki bulunan inşaat halindeki binada yılbaşı partisi yapılacağı bilgisini aldı. Savcılıkça verilen arama kararı doğrultusunda harekete geçen jandarma, adrese düzenlediği operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişiyi canlı müzik eşliğinde eğlenirken suçüstü yakaladı.

Bir köşesi bar olarak düzenlenen ve ışıklarla renklendirilen inşaattaki şüphelilere, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 56 bin 700 TL para cezası kesilirken, yapılan aramada ele geçirilen 107 şişe bandrolsüz içkiye el konuldu.

Eğlencenin organizatörü olduğu saptanan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Tepki çeken yılbaşı eğlencesi İnşaat halindeki binada yakalandılar

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