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Tepki çeken sucuk reklamı! 5 kilogramını bu fiyattan satıyorlar... 'Böyle bir şey olamaz'

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#Sucuk#Kasap#Sucuk Reklamı
Tepki çeken sucuk reklamı 5 kilogramını bu fiyattan satıyorlar... Böyle bir şey olamaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 10:50

İnternette 5 kilosu 750 liraya satılan sucuk reklamına tepki gösteren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "5 kilogram sucuğun 750 lira olması demek, kilosu 150 lira demek. 150 liraya işkembe yok. İnternet sahtekarlığı bu" dedi.

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Et ve tavuk fiyatlarındaki artışın tartışıldığı bugünlerde, internette satışa sunulan sucuk ilanları dikkati çekti. Bir firmanın, Türkiye'nin her yerine kargo dahil 5 kilogramlık sucuğu 750 liradan göndereceği yönündeki ilanları kasapların tepkisine neden oldu. Et ve kıymanın kilogram fiyatının 500 liraları bulduğunu, sucuğun kilosunun 150 lira olmasının imkansız olduğunu belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşın dolandırıcılara ve gıda hilelerine ilişkin duyarlı olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Tepki çeken sucuk reklamı 5 kilogramını bu fiyattan satıyorlar... Böyle bir şey olamaz

'NE SUCUK GELİYOR NE DE PARA'

Sucuğun yapımında kullanılan kıyma, baharat ve diğer sarf malzemelerin fiyatının piyasada oldukça yüksek olduğunu anlatan Yardımcı, "5 kilogram sucuğun 750 lira olması demek, kilosu 150 lira demek. Bu hesaba bakınca 150 liraya işkembe yok. İnternet sahtekarlığı bu. Hesap numarasına parayı gönderiyorsun; ne sucuk geliyor ne de para. Bu sahtekarlıktır" dedi.

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Tepki çeken sucuk reklamı 5 kilogramını bu fiyattan satıyorlar... Böyle bir şey olamaz

Türkiye genelinde etin, kıymanın en ucuz fiyatının 500 lira olduğunu anlatan Yardımcı, "Kıymanın kilosu 500 lira olmuş. 1 kilo sucuğu, 150 liraya nasıl veriyorlar? Kelle veremezler, kilosu 300 lira. İşkembenin kilosu 150 lira. Sucuğun baharatı var, bağırsağı var, eti var. Böyle bir şey olmaz" dedi. Yardımcı, sucuğun artık kasaplarda vatandaşın siparişine göre yapıldığını, marketlerde satılanın altında bir maliyetle sunduklarını da söyledi. 

Tepki çeken sucuk reklamı 5 kilogramını bu fiyattan satıyorlar... Böyle bir şey olamaz

 

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#Sucuk#Kasap#Sucuk Reklamı

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