Temizlik işçisi olarak geldiği evi soydu: 350 bin TL değerinde eşya çaldı

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Olay, geçtiğimiz günlerde Güngören Güneştepe Mahallesi’nde yaşandı. Zekiye E., evini temizletmek için internetten bir firmayla anlaştı. Bunun üzerine Türkmenistan uyruklu Maysa K., Zekiya E.'nin evine geldi. Alışveriş yapmak için evden ayrılan Zekiye E., döndüğünde birçok değerli eşyanın kayıp olduğunu kadının da kaçtığını fark etti. Odaları kontrol eden Zekiye E, içinde 173 gram altın, 835 dolar, 200 euro ve 4 çeyrek altın bulunan bir adet bozuk para cüzdanı ile altın torbasının yerinde olmadığını anladı.

Toplamda 350 bin TL değerinde değerli eşyası çalınan Zekiye E., hemen polis ekiplerine haber verdi. Konu ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri hırsızlık yaptığı belirlenen Maysa K., ve olaya dahil olan eşi Dovletgeldi R.’yi ikametlerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

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İki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Maysa K.'nin çaldıklarını koyduğu sırt çantayla evden ayrıldığı anlar kameraya yansıdı.