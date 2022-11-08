Temennimiz Meclis’te çoğunluğun sağlanması

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yaptı. Referandumdan sosyal destek yardımlarına, konut hamlesinden dış politikaya birçok başlığın yer aldığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

KİRADA DENGESİZLİK ORTADAN KALKACAK

“Türkiye’nin en büyük konut hamlesi olan İlk Evim İlk İşyerim kampanyasının ilk temelini Ankara’da attık. Bugünden başlayarak 10 gün içinde 12 ilin kurasını noter huzurunda çekerek hak sahiplerini belirleyeceğiz. Aynı şekilde arsalar ve işyerleriyle ilgili süreç devam ediyor. Küresel ekonomik krizin ülkemizi de etkisi altına alan yüksek enflasyon sorunu sebebiyle konut ve kira fiyatlarında oluşan dengesizliğin bu çalışmalardaki ilerlemelerle iyice ortadan kalkacağına inanıyorum.



TOGG’UN ŞUBATTA SATIŞI BAŞLAYACAK

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Her çalışmamız gibi Türkiye Yüzyılı’nı da milletimizle birlikte hazırlıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı’na ilişkin beklentisini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız. Böylece seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir şekilde çıkmayı planlıyoruz. Ülkemizi cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi atılımı olan 2023 hedefleriyle buluşturduğumuz gibi Türkiye Yüzyılı programına da kavuşturmakta kararlıyız. Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle geleceğin aracı olan şubatta satışı başlayacak mart sonunda yollara çıkacak Togg’a bundan sonraki sürecinde başarılar diliyoruz. Sağlık sistemimizi çalışma şartlarını iyileştirdiğimiz insan gücümüzle ‘HelpTürkiye’ başlığı altında küresel markaya dönüştürüyoruz. Bunun yanında ‘HelpTürkiye’ çatı markasıyla dünyada yıllık 100 milyar dolara yaklaşan sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

2022 DÜNYA KUPASI AÇILIŞINA KATAR’A

Tekrar Semerkant’a gidiyoruz, orada Türk devletleriyle birlikte zirve oluşturacağız. Ardından Endonezya’da yapılan G-20 Liderler Zirvesine, daha sonra Bahreyn’deki Manama Diyalog Forumuna, son olarak Katar’da 2022 FIFA Dünya Kupası açılış programına katılacağız. Teklifimiz siyasetin dilinin, duruşunun ve davranışının merkezine devletimizi daha güçlü milletimizi daha müreffeh yapmak olarak ifade edebileceğimiz ortak hedeflerimizi koymaktır. 2023 ortak hedeflerimizi Türkiye Yüzyılı olarak ortak geleceğimizi, 2053 ve 2071 ortak vizyonlarımızı ifade ediyor. İyiyi, güzeli, doğruyu, hakkı takdir etmek, sahiplenmek, bu doğrultuda katkı vermek kimseyi küçültmez, tam tersine milletimiz nezdinde büyütür. 2023 diğer pek çok alanda olduğu gibi bu hususta da ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir dönüm noktası olacaktır.

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MECBURİYET ÇIKARSA GEREĞİNİ YAPARIZ

Geçtiğimiz hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunmasını içeren anayasa teklifimizi arkadaşlarımız Meclis’te grubu bulunan partilerle görüştüler. Bu görüşmelerin kati neticesi alındıktan sonra şayet uzlaşma sağlanabilirse o şekilde, sağlanamazsa da Cumhur İttifakı partileri olarak kendi teklifimizi Meclis’e sunmayı planlıyoruz. Prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. Temennimiz de Meclis’te bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir. Ancak milletimize sözümüz gereği Meclis denkleminde başka bir mecburiyet ortaya çıkarsa onun gereğini yapmanın da boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.”

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7 MİLYAR TL’LiK SOSYAL DESTEK



Gelir seviyesi belirli rakamın altında kalan vatandaşlarımıza içinden geçtiğimiz sancılı dönemde koruyucu, önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği’dir. Bu kapsamda 2.5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi de bu hafta içinde yapılacaktır. Doğalgaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahiplerinin 1 milyon 379 bin kişiyi kapsayan 2.1 milyar tutarındaki kasım ayı ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla binin üzerindeki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’na aktarılacak ek periyodik payı iki kat arttırarak 450 milyon liraya çıkardık. Sadece kasım ayında bu vakıflarımıza aktarılan kaynak 900 milyon lirayı buldu. Böylece bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk.

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BEŞİNCİ KOL FAALİYETİDİR



Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polisimize ve hükümetimize iftira atanların siyaset yapmanın ötesinde sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını çizmek istiyorum. Her kim Türkiye’yi terör örgütleriyle, uyuşturucuyla, mafyayla envayi türden kopukla uğursuzla aynı fotoğrafın içine sokuyorsa yaptığı işin adı beşinci kol faaliyetidir. Türkiye geçmişten bugüne beşinci kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzunca süre hak ettiği imkanlardan, eserlerden, hizmetlerden mahrum kalmışlardır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılından aldığımız ilhamla, ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırladığımız kritik bir dönemde yine aynı oyun sahnelenmeye başlandı. Ama bu defa açık net söylüyorum, başaramayacaklar. Bunlar sınırlarımız teröristler tarafından taciz edilirken DEAŞ’ın, çukur eylemleriyle vatan topraklarına göz dikilirken PKK’nın, 15 Temmuz’da FETÖ’nün, düzensiz göç yükünü sırtlandığımız süreçte Avrupa’nın, Karabağ’ın işgaline karşı Ermenilerin, ekonomik tuzaklarla ülkemize diz çöktürülmeye çalışılırken faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü kendilerine verilen görev buydu. Diyet borçları bunu gerektiriyordu. Son örneğini uyuşturucu iftirasıyla, aynı kirli oyunu bir kez daha bozacağız.