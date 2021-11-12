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Temel Kotil Milli Muharip Uçak'ı anlattı: F-16’dan 2 kat güçlü olacak

#Milli Muharip Uçak#Temel Kotil#TUSAŞ
Temel Kotil Milli Muharip Uçakı anlattı: F-16’dan 2 kat güçlü olacak

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Tarafsız Bölge programında Türkiye’nin ilk milli muharip uçağının 2022’de hazır olacağını açıkladı. 2028’de de seri üretime geçileceğini söyleyen Kotil, “F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Yani ondan 2 kat güçlü. Bombalar içinde saklı” dedi.

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Önceki akşam CNN Türk’te yayınlanan, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programının konuğu Türk Havacılık-Uzay Sanayi Genel Müdürü (TUSAŞ) Temel Kotil’di. Kotil, Türkiye’de üretim aşamasında olan ilk Milli Muharip Uçak (MHU) projesiyle ilgili önemli bilgiler verdi. İşte Kotil’in açıklamalarından satır başları:

10 MİLYAR DOLAR

“Türkiye’de milli muharip uçak yapımına 2010’da karar verildi, 2016’da imzalar atıldı. MHU’nun geometrik tasarımı için 2 yıl harcadık. F-35’in 60 milyar olduğunu söylüyorlar. Bizim uçağımız ise 10 milyar dolara mal olur. 100 milyon dolar civarında satılabilir.

F-22 İLE F-35 ARASINDA

Uçak 2022’de bitecek, 18 Mart 2023’de motor çalıştıracak. F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Yani ondan 2 kat güçlü demek oluyor. Daha çok bomba var içinde. Bombalar içinde saklı. Bunun sebebi radyo dalgalarını geri göndermesi, radar görmesin bunu diye. Görünmez uçak bu. F-16’lar 1980’lerin teknolojisiyle üretildi. MHU, F-22 ile F-35 arasında bir teknolojiye sahip.

5 ÜLKEDEN BİRİYİZ

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Projenin gerçekleşmesiyle Türkiye, muharip uçak üreten ABD, Rusya, Çin ve Güney Kore ile birlikte 5 ülkeden biri olacak. Şu anda bizim ilk prototiplerde motoru yurtdışından temin ediyoruz. Ama kendi motorumuzu yapacağız. Zaten milli muharip dediğiniz zaman bu çok önemli bir kelimedir. Türkiye bunu istediği zaman üretir, istediği yere satar demek. Milli muharip uçağın seri üretimine 2028’de geçiş yapılacak. Önce düşük oranda başlanır. Yılda 5-6 tane yapılır. Ondan sonra, 2030’da da yılda 24 tane yaparız.” 

Temel Kotil Milli Muharip Uçakı anlattı: F-16’dan 2 kat güçlü olacak

İŞTE İLK PARÇANIN ÖNEMİ

Temel Kotil, 4 Kasım’da sosyal medya hesabından MHU’nun üretilen ilk parçasını paylaşmıştı. O paylaşım, tartışma konusu olmuş, “Kalorifer peteğine benziyor” yorumları yapılmıştı. Kotil, bu parçanın uçağın altındaki bomba bölmesine ait olduğunu söyledi ve “Bombalar bunun içine saklanıyor. Atacağı zaman da kapaklarını açıyor. O kapağın bir tanesi aslında. Oradaki parça” dedi. Üretilen ilk parçanın uçak üretiminde imalata geçişin işaret fişeği olduğunu belirten Kotil, ilk parça için harcanan emeği, “Bu çok hassas, milimetrik, mikron altı çalışılmış bir parça” sözleriyle aktardı. Kotil MHU’nun testleri için Ankara Akıncı’da, Avrupa’nın 2. büyük rüzgâr tüneli yapımının devam ettiği bilgisini verdi ve tünelin 2022 yılında devreye gireceğini söyledi. 

Temel Kotil Milli Muharip Uçakı anlattı: F-16’dan 2 kat güçlü olacak

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‘HÜRKUŞ’U İHRAÇ ETTİK’

Temel Kotil, 10 yıllık çalışma sonunda yerli ve milli olarak ürettikleri HÜRKUŞ uçağının yurtdışına ihraç edildiğini açıkladı. HÜRKUŞ’un son geliştirilen versiyonu Hava Yer Entegrasyon Uçağı’nın (HYEU) yurtdışına ihracı için anlaşma imzalandığını söyledi. HÜRKUŞ’un satışıyla birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez kendi tasarlayıp ürettiği bir savaş uçağını yurtdışına pazarlamış oldu.

HÜRJET DE MALEZYA YOLUNDA

HÜRKUŞ’un ihraç edildiği ülkeyi ve satış rakamını açıklamayan Kotil, bu uçak dışında önümüzdeki yıl gökyüzüyle buluşması beklenen yerli HÜRJET’i de Malezya’ya satma aşamasında oldukları bilgisini verdi. Bu ülkede katıldıkları ihaleden umutlu olduğunu ifade eden Kotil, “İhaleyi büyük bir ihtimalle kazanacağız” dedi.

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#Milli Muharip Uçak#Temel Kotil#TUSAŞ

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