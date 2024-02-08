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TEM'de TIR bariyerlere çarptı: 2 yaralı

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#TEM#İzmit#TIR
TEMde TIR bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 10:41

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişinde, refüje çıkıp bariyerleri yıkan TIR'ın sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı. Otoyolda 2 istikamette trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu İzmit geçişi Alikahya mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki 78 AAY 920 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle refüje çıkıp bariyerleri yıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

TEMde TIR bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Yaralanan sürücü E.B. ve TIR'daki yolcu O.P., ilk müdahalelerinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametlerinde de trafik yoğunluğu oluştu. Trafik kontrollü şekilde verilirken, TIR'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor. 

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TEMde TIR bariyerlere çarptı: 2 yaralı

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#TEM#İzmit#TIR

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