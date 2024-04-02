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TEM'de tehlikeli takip! O anlar kameraya yansıdı

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#TEM#Bağcılar#Kamyonet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 10:11

Bağcılar'da, taksi şoförü TEM Otoyolu'nda kendisine yol vermeyen kamyonet şoförünü kilometrelerce takip etti. Kamyonet şoförü taksinin önüne aracını sürerken, taksi şoförü de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek manevralar yaptı. Otoyoldaki tehlikeli inatlaşma cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olay, TEM Otoyolu Bağcılar'da Fatih istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 TCD 40 plakalı taksinin şoförü şerit değiştirmek istedi; yan şeritteki kamyonet şoförü yol vermek istemedi. Duruma sinirlenen taksi şoförü kamyoneti kilometrelerce takip etti. Kamyonet şoförü aracını taksinin üzerine sürdü. Kamyonetin önüne geçen taksi şoförü ise, aracıyla trafikte tehlikeli manevralar yaptı. Kamyonetin önünde ilerlediği sırada frene basan taksi şoförü kazaya davetiye çıkardı. Bir süre sonra hızlanan taksi, yol ayrımında beklediği kamyoneti tekrar takip etmeye başladı. O anlar hem kamyonet şoförünün hem de başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

TEMde tehlikeli takip O anlar kameraya yansıdı

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#TEM#Bağcılar#Kamyonet

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