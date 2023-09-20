×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

TEM'de korkutan görüntüler! Yolu paylaşamadı, sopa gösterdi

Güncelleme Tarihi:

#Küçükçekmece#Sopa#Maganda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 09:51

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen otomobilin yol vermemesine tepki gösteren başka bir otomobil sürücüsü camdan sopa gösterdi, manevraları ile trafiği tehlikeye attı. Otoyolda yaşanan gerginlik araç kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay Küçükçekmece, TEM Otoyolu Edirne istikametinde dün gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda sağ şeritte ilerleyen otomobilin arkasından gelen başka bir otomobilin sürücüsü, öne geçmek istedi. Bir süre sonra sağ şeritteki otomobilin sürücüsü orta şeride kayarak yol verdi. Ancak arkadan gelen sürücü, sakinleşmedi. Otomobilin camından sopa çıkaran sürücü, çok sayıda aracın ilerlediği otoyolda yaptığı manevralarla trafiği tehlikeye attı. Otoyolda yaşanan gerginlik araç kamerasına yansıdı.

TEMde korkutan görüntüler Yolu paylaşamadı, sopa gösterdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Küçükçekmece#Sopa#Maganda

BAKMADAN GEÇME!