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TEM'de korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplandı

#TEM#Trafik Kazası#Bariyer
TEMde korkunç kaza Bariyere ok gibi saplandı

TEM Otoyolu, Ataşehir Bağlantı yolunda şerit değiştirmek isterken orta bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

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DHA-Kaza saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir Bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre 34 BCK 998 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Aydın, şerit değiştirmek isterken orta bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer ön camı delerek otomobilin içerisine girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan Osman Aydın ve Zuhal Keskin isimli iki kişiyi sıkıştıkları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılarak, çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. TEM Otoyolu Edirne istikametinde kısa süreli trafik oluşurken, kaza yapan otomobil kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Yardım etmek için duran Mustafa Elmas Şahin "Kazayı tam göremedim. Kaza olduktan sonra durdum. İnsanlık namına yapabilecek bir şey var mı diye iki tanede bayan durmuştu zaten Polise ve itfaiyeye haber verdiler. Araç içinde sıkışmışlardı. Bizim yapacak bir şeyimiz yoktu. Ambulansı bekledik. Zaten hızlıca geldiler. Araç içinde sıkışmış 2 kişi vardı. Anladığım kadarı ile şerit değiştirmek istedi. Sağ şeritten sol şerite geçerken oldu" diye konuştu.

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#TEM#Trafik Kazası#Bariyer