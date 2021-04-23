TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Tem Otoyolu Ankara istikametinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Han Kınalı'nın kullandığı 34 MLT 36 plakalı otomobil, seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Hilal Mızrak’ın kullandığı 34 EB 803 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mızrak'ın aracı savrularak emniyet şeridinde patlayan lastiğini değiştirmek için duran Müslüm Tuğcu'nun 06 TIZ 35 plakalı otomobiline çarptı.

KAZA SONRASI 7 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası 3 otomobilde bulunan 5’i kadın 2’si erkek toplamda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralananlara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeritten verdi

YARALILARIN YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

Kaza sebebiyle yolda kısa süreli araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan üç otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayı duyan yaralıların yakınlarının olay yerine koştuğu görüldü. Kazanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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