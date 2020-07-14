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Hürriyet
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Ersan SAN - DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

TEM kenarında dehşet! Poşetlere konulmuş ceset parçaları bulundu…

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TEM kenarında dehşet! Poşetlere konulmuş ceset parçaları bulundu…
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TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde parçalanarak poşetlere konulmuş bir kişiye ait ceset bulundu.

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  • TEM kenarında dehşet: Ceset parçaları bulundu
  • TEM kenarında dehşet: Ceset parçaları bulundu
  • TEM kenarında dehşet: Ceset parçaları bulundu
  • TEM kenarında dehşet: Ceset parçaları bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkii temizlik işçilerinin çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevkedildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu.  Yapılan incelemenin ardından bir erkeğe ait ceset parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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