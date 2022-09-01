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Televizyonda bir ilk! CNN TÜRK "Akıncı" SİHA'nın komuta merkezinde

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#AKINCI#Havacılık#TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
Televizyonda bir ilk CNN TÜRK Akıncı SİHAnın komuta merkezinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 17:09

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Akıncı silahlı insansız hava aracının yönetildiği komuta merkezini CNN TÜRK görüntüledi. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ile kameraman Halil Kahraman, Akıncı pilotlarıyla bir araya geldi ve çok özel detaylara ulaştı.

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Türk mühendisler tarafından geliştirilen Akıncı'nın komuta merkezine görüntülendi. Akıncı 2021 yılında TSK envanterine girdi. Geçen yıldan bu yana önemli görevlerde yer alan AKINCI Dünya'da da dikkatleri üzerine çekiyor.

Özel izinle Akıncı'nın komuta merkezine girildi. Diğer bir tabirle Akıncı'nın beynine girildi. Bu merkezde çok sayıda Akıncı pilotu var.

Akıncı Pilotu konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Akıncı'yı 3 operatör kontrol ediyor. Akıncı'yı uçurmak için 2 pilot gerekiyor.

Komuta merkezimiz seyyar. İniş kalkış yaptığımız yere yakın olmayı tercih ediyoruz. Çok çok uzaklardan da komuta edebiliyoruz. Uydudan uçağımızı yönetebiliyoruz.

NASIL AKINCI PİLOTU OLUNUYOR?

Sayısal bölümden mezun olmak gerekiyor. iyi derecede İngilizce bilmek gerekiyor. Havacılıkla ilgili bilgi sahibi olmak gerekiyor. 4 ay ile 6 ay süreli bir eğitimden geçiriliyor. Uzun ve meşakatli bir yolculuk.

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AKINCI NE KADAR SÜRE HAVADA KALIYOR?

AKINCI yaklaşık 24 saat havada kalabiliyor. Yine yaklaşık 45 bin irtifaya ulaşabiliyor. Dünya havacılık tarihinde bu rakamlar bir rekor.

Televizyonda bir ilk CNN TÜRK Akıncı SİHAnın komuta merkezinde

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#AKINCI#Havacılık#TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

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