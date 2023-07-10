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Telefonuna virüs bulaştı! 300 bin lirayı bir gecede çaldılar

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#Bursa#Telefon#Virüs
Telefonuna virüs bulaştı 300 bin lirayı bir gecede çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 10:22

Bursa’da aracını satıp model yükseltmek için aldığı parayı banka hesabına yatıran Kasım Özkan, akıllı telefonuna virüs bulaşınca dolandırıcıların hedefi oldu. Banka hesaplarına sızan dolandırıcılar, hesabındaki 150 bin lirayı çekip üzerine 28 ayrı işlemle 150 bin lira da kredi çektiler.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde oturan iki çocuk babası Kasım Özkan, uzun yıllardır çalıştığı demir yolu işçiliğinden biriktirdiği parayla aldığı aracın satışını gerçekleştirdi. Satıştan aldığı 150 bin lirayı banka hesabına yatırarak yeni alacağı otomobilin sahibiyle anlaştı. Bunun üzerine banka hesabındaki parayı kontrol eden adam, bakiyesinin ekside olduğunu ve kredi hesabından da 28 ayrı işlemle 150 bin liranın onayı dışında çekildiğini gördü. Telefonundan banka hesabına sızan dolandırıcılar toplamda 300 bin lirayı başka hesaplara havale etti. 2 öğrenci okutan 47 yaşındaki Kasım Özkan, ilk şoku atlatamadan, bu kez de evine gelen hacizle karşılaştı.

Durumu bankaya bildiren Özkan, istediği sonucu almayınca soluğu savcılıkta aldı. Yetkililerden yardım isteyen Kasım Özkan, hem bankadan şikayetçi oldu, hem de şüphelilerin bulunması için talepte bulundu. Özkan, başına gelen talihsizlikler üzerine oğluna; “Soğuk su getir, ne araba geldi, ne para” diyerek su içti.

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"BANKADAN DA ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Her seferinde dolandırılan Özkan, “Her araç aldığımda başıma çeşitli dolandırıcılık geldi. Bir seferinde araç alacağımız kişiye güvendik kaparo verdik, diğerinde 'kiralayalım' dedik para verdik. Ne para geldi ne araba. Ama canımızı en çok yakan bu son olay oldu. Bir süre önce otomobilimi model yükseltmek için 150 bin liraya sattım. Aldığım parayı da banka hesabına yatırdım. Daha sonra beğendiğim aracı almak için başka biriyle anlaştım. Parayı kendisine götürmek için akşamında banka hesabımdaki parayı kontrol ettim. Nasıl olduysa banka hesaplarımdan paramın onayım dışında çekildiğini ve üzerine de 150 bin lira kredi kullanıldığını gördüm. 28 ayrı işlemle 2 ayrı kişinin hesabına havale işlemi yapılmış. Bankayla konuştum. Kendileri bana 'git şikayetçi ol' dedi. Benim onayım olmadan hem para çekiliyor hem de haciz gönderiliyor. Ben de durumu savcılığa bildirdim. Hem benim paramı çalınan şüphelilerin yakalanmasını, hem de bankadan şikayetçi oldum. 2 öğrenci okutuyorum. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.

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#Bursa#Telefon#Virüs

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