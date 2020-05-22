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AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 20:58,Son Güncelleme:

Telefonlara gelen onay mesajı seyahat izin belgesi olacak

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Telefonlara gelen onay mesajı seyahat izin belgesi olacak
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İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay mesajının seyahat izin belgesi yerine geçtiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 65 yaş ve üzeri büyüklerin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'inin seyahat izin belgesi yerine geçtiği belirtildi.

Açıklamada, seyahat izin belgesinin yazılı halini almak için herhangi bir yere başvurulmasına gerek olmadığı da kaydedildi.

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