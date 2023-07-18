Telefonlar bile dayanamıyor

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Özellikle uzun video görüşmeleri sırasında kapanan cihazları buzdolabına atmak bir çözüm fakat önerilmiyor. Peki ısınan telefon sorunu nasıl aşılır? Washington Post gazetesi, yapılması ve yapılmaması gerekenleri şöyle sıraladı:

BUNLARI YAPIN

- video çekmekten kaçının. Telefonu en hızlı ısıtan şeylerin başında bu gelir.

- Bir başka cihaza internet paylaşımı yapıyorsanız durdurun.

- Kılıf kullanıyorsanız çıkarın. Çoğu telefon kılıfı ısı çıkışını zorlaştırır.

- Düşük güç modunu etkinleştirin ya da en iyisi soğuyana kadar tümden kapatın.

BUNLARI YAPMAYIN

- Aşırı sıcaklık uyarısı çıkan telefonları buzdolabına atmak yaygın. Ancak nemli bir ortamda hızlı soğutma, yoğuşmaya ve cihazın kısa devre yapmasına neden olabilir. Ayrıca çok sıcaktan çok soğuğa kısa sürede geçmek kendi başına riskli.

- Birçok model su geçirmiyor diye soğuk su altına tutanlar da var. Bu da buzdolabına benzer riskler taşıyor.

- En güvenlisi kuru bir havluya sardığınız telefonu, bir buz torbasına doğrudan temas ettirmeden yakın tutmak.