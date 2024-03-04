Telefona gelen mesaj faciaya yol açıyordu... Bir anlık dalgınlıkla aracıyla takla attı

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Kaza, Eyüpsultan Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halindeki sürücü Elif Bilen(46) telefonuna oğlundan mesaj geldiğini gördü. Mesaja bakmak için telefonu eline alan sürücü, bir anlık dalgınlıkla otomobiliyle bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada takla atan otomobilden çıkmakta zorlanan sürücüye çevredeki sürücüler yardım etti. Bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Otomobilden çıkarılan Elif Bilen, ambulansa alınarak kontrolden geçirildi.

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Kazayı yara almadan atlatan sürücü, arkadaşlarına haber verdi. Olay yerine gelen arkadaşları sürücü Elif Bilen’i sakinleştirdi. Kaza nedeniyle Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.