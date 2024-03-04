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Telefona gelen mesaj faciaya yol açıyordu... Bir anlık dalgınlıkla aracıyla takla attı

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 16:28

Eyüpsultan’da trafikte seyir halindeki sürücü, telefonuna gelen mesaja baktığı sırada bariyerlere çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza, Eyüpsultan Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halindeki sürücü Elif Bilen(46) telefonuna oğlundan mesaj geldiğini gördü. Mesaja bakmak için telefonu eline alan sürücü, bir anlık dalgınlıkla otomobiliyle bariyerlere çarparak takla attı.

Telefona gelen mesaj faciaya yol açıyordu... Bir anlık dalgınlıkla aracıyla takla attı

Kazada takla atan otomobilden çıkmakta zorlanan sürücüye çevredeki sürücüler yardım etti. Bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Otomobilden çıkarılan Elif Bilen, ambulansa alınarak kontrolden geçirildi.

Telefona gelen mesaj faciaya yol açıyordu... Bir anlık dalgınlıkla aracıyla takla attı

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Kazayı yara almadan atlatan sürücü, arkadaşlarına haber verdi. Olay yerine gelen arkadaşları sürücü Elif Bilen’i sakinleştirdi. Kaza nedeniyle Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Telefona gelen mesaj faciaya yol açıyordu... Bir anlık dalgınlıkla aracıyla takla attı

Telefona gelen mesaj faciaya yol açıyordu... Bir anlık dalgınlıkla aracıyla takla attı

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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