Telaşsız yasak

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir genelge gönderdi. Genelgede kimlerin sokağa çıkabileceği tek tek sıralandı. Yasa uymayanlara para cezası verileceği vurgulandı. Geçen hafta 31 ildeki sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından vatandaşlar 00.00'dan önce fırınlara bakkallara akın etmişti.

KİMLER SOKAĞA ÇIKABİLECEK

- Fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ve satan bayileri

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri

- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri

- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler

- Valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi

- Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler

- PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri

- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri

- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar

- Makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı, hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin hammaddesini üreten tesisler

- Yurtiçi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar

- Oteller ve konaklama yerleri

- Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri

- Çalışanları inşaat alanında bulunan büyük inşaatlar

- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları.

- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar

- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil)

- Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar

- Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar

- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar

- Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde görevli olanlar

- Sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları

- “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri

- Maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar

- Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)

- Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar

- Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla)

- Veteriner hekimler

- Ekmek dağıtımında görevli olanlar

- Zorunlu sağlık randevusu olanlar

- Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar

- İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.)

- Teknik servis çalışanları

- Tarımsal üretimin devamlılığı için izin verilenler

- Belediye hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel

- Marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar. Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas olacak.

EMNİYET’TEN ‘23 NİSAN’ YALANLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada dolaşan 23 Nisan’ın hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birleştirileceği iddiasını yalanladı. EGM’nin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığı’nca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.” (ANKARA)