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Gündem
Mehmet SEZGİN/DHA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 14:20,Son Güncelleme:

Tekstil fabrikasında çalışan 65 işçi karantinaya alındı

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Tekstil fabrikasında çalışan 65 işçi karantinaya alındı
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Şanlıurfanın Siverek ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çalışan 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine fabrikada çalışan 65 işçi, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Siverek'te faaliyet gösteren ve son zamanlarda maske üretimi yapan bir tekstil fabrikasında çalışan bir işçi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. İşçi, burada yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da toplanarak, pozitif vaka görülen fabrikada üretime ara verilerek çalışanların karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından fabrikada çalışan 65 kişi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı pansiyonlarda karantinaya alındı. 14 gün süreyle karantinada kalacak olan ve sağlık kontrolünden geçirilen işçilerin ihtiyaçları da Kaymakamlık tarafından karşılanacak.

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