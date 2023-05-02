TEKNOFEST'te liseler arası elektrikli araç yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı 

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST bugün sona erdi. 27 Nisan'da başlayan etkinliklerin ardından festivalin son gününde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışması'nda dereceye giren okullara da ödülleri verildi. Yarışmada Ankara'da bulunan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Sakarya'da bulunan, Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Antalya'nın Serik İlçesinde bulunan Serik Orhan Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

"ŞU ANDA ARACIMIZIN 150 KİLOMETRE MENZİLİ VAR"

Yarışmada ikinci olan Borsa İstanbul Sakarya Mesleki Teknki Anadolu Lisesi, elektrikli otomobil sorumlusu Avni Akyel, yaptıkları otomobilin 150 kilometre menzili olduğunu belirterek, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Borsa İstanbul Sakarya Meslek Lisesi'nden geliyoruz. Yarışlar çok heyecanlıydı. 51 takım katıldı. Okulumuzun laboratuvarlarında elektrikli aracımızı öğrencilerimizle birlikte yaptık. Türkiye ikincisi olduk. Geçen sene altıncı olmuş, bu sene yerli ürünlerimizi arttırdık ve çalışmalarımızı arttırdık. Bizim için çok güzel bir çalışma oldu. TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde yapıldı yarışmalar. Enerji verimli bir performans kategorisinde yarışmıştık. Aracımız 1600 vat enerji yaktı. Bu da tabii bazı hesaplamalar var. Enerji kategorisinde verimli bir araç oldu. Güzel bir yarışma olduğunu düşünüyoruz. 8 kişilik bir ekibimiz vardı. 6 tane öğrenci, 2 tane danışman öğretmenimiz vardı. Tabii ki yine okuldaki diğer öğrencilerimiz de bizlere yardımcı oldular. Elektrik, elektronik ve metal bölümünden öğrencilerimiz vardı. Birde montaj ve de montaj ve tasarım çalışmalarımız vardır. Tasarım programları kullanarak öğrencilerimiz tasarım işlemlerini gerçekleştirdi. Yine elektronik bölümündeki öğrencilerimiz elektrik elektronik kart tasarımlarını gerçekleştirdi. Ve montaj hattındaki mekanik de çalışan ve kaynak imalatında çalışan öğrencilerimiz de kaynak imalatlarını gerçekleştirerek aracı bir araya getirdik. Deneme sürüşlerinden sonra yarışmaya hazırlandık. Şu anda aracımızın 150 kilometre menzili var. Hız olarak da 85 kilometre saat hıza ulaşmaktadır. Yaktığı enerji olarak da metre başına üç vat enerji yakıyor şu anda, önümüzdeki sene tekrar yarışıyoruz. Katılacak yarışmacı arkadaşlara da biraz gözdağı olsun. Biz buradayız Sancak ailesine de teşekkür ediyorum" dedi. Projede çalışan Lise öğrencisi Nizamettin Cumhur Yılmaz ise, "Çok heyecanlıyım. Aracı her detayını inceleyerek, zaten geçen sene yedinci olduk. İlk senemizden itibaren onun üzerine kata kata ikinci olmayı başardık. Heyecanlıyız, bir sonraki hedefimiz bunun iki katı olması için çalışacağız" dedi.

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"ARACIMIZ 50 KİLOMETREDE 1 TL YAKIYOR"

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Serik Orhan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, elektrikli otomobil sorumlusu Sedat Ünlü, yaptıkları aracın 50 kilometrede 1 liralık enerji tükettiğini vurgulayarak, "Biz 3 yıldır bu yarışmalara katılıyoruz. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl da eylül ayında tekrar bu yılki yarışmalara hazırlandık. Ve kendi atölyemizde bu aracı tasarladık. Mart ayında yapılıyordu. Deprem nedeniyle biraz ertelendi yarışmamız. Gebze'de geçen hafta yarışmalara katıldık. Uzun bir test sürüşlerinden sonra ve yarışmadan sonra üçüncülük elde ettik. Gece üçlere kadar, okulda bu arabayla uğraştık. Yani yarışma pazartesi başlıyordu. Biz pazar günü akşam bu arabayı yapıyorduk hala gece ikide. Yarışma konseptine bağlı olarak biz 50 kilometre gidiyor. Bizim arabamız epey hızlı bir araba. Yani çok güvenlik önlemi almadığımız için çok hızlı kullanmıyoruz ama 60-70 kilometre saat hızla ulaşabiliyor. Yani şöyle 50 kilometrede 1 TL yakıyor diyebiliriz" dedi.