TEKNOFEST'e yoğun ilgi... Selçuk Bayraktar'dan CNN TÜRK'e özel açıklamalar

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T3 Vakfı tarafından 5.’si düzenlenen Teknofest, ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Teknofest Karadeniz'i ilk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin, dördüncü gün 105 bin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiği beşinci günde ise 220 bin kişi ziyaret eti. Festivali ilk 5 günde toplam 650 bin kişi ziyaret etti.



‘TEKNOFEST ASLINDA BİR DEVRİM’



CNN TÜRK'te TEKNOFEST'le ilgili açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar şu açıklamarlarda bulundu:

Bence en büyük katkısı bizler de başarabiliriz duygusunu desteklemesi. Yarışmalarımıza 600 binden fazla genç başvurdu. Toplumsal açıdan da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

TEKNOFEST aslında bir devrim, toplumlar birlikte gerçekleşiyor. Bugün itibari ile 850 bini geçtiği söyleniyor.

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‘TEKNOFEST GENÇLERİMİZE EĞİTİM ALANI DA SAĞLIYOR’

Milyonlarca lira gençlerimize malzeme desteği sağlanıyor, eğitimler veriliyor. TEKNOFEST bir takım oyunu, bir fırtına gibi esti geçti. TEKNOFEST gençlerimize eğitim alanı da sağlıyor.





Yaşadığımız devirde ulusların bağımsızlığı için yüksek teknoloji üretmenin önemini görüyoruz. Türkiye kendi grubunda en iyi insansız hava araçlarından birini üretti. İlk yıl 20 bin öğrenci başvurmuştu, bu yıl 600 bin. Türk gençliği vatanını alın teri ile savunacak ruha sahip. Toplumsal dip dalgayla yeşermiş gençlerimizin çalışmalarını destekleyeceğiz. 2023’te İstanbul’da yapacağız, 2024’te de 2025’te de yapacağız.

KIZILELMA’NIN ÖZELLİKLERİ: EN ÖNEMLİ YENİLİK İNSANSIZ OLMASI

Radarda az görünür olduğunda kendini muhafaza edecek. Kızılelma az görünür, en önemli yenilik insansız olması.



KIZILELMA VE HÜRJET'E YOĞUN İLGİ



Festivale olan ilgi son günün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle de yoğun oldu. Samsun’dan ve çevre illerden gelen on binlerce kişi yerli ve milli teknoloji hamlelerinin görmek için festival alanına akın etti. Vatandaşlar özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Kızılelma insansız hava uçağı ve Hürjet'e yoğun ilgi gösterdi.

Festivale son gün gelme fırsatı yakalayan vatandaşlar, “İşlerimiz dolayısıyla son gün gelebildik. Çok kalabalık bir ortam var. Buraya geldiğimiz, milli teknoloji ürünlerini gördüğümüz için çok mutluyuz. Yanımızda çocuklarımızı getirdik onlar da gördüklerinden çok memnun kaldılar” ifadelerini kullandılar.Teknofest Karadeniz, son gün etkinlikleri ile sona erecek. Bir sonraki Teknofest ise İstanbul’da gerçekleşecek.