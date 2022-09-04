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Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not

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#Selçuk Bayraktar#Bilim Samsun#TEKNOFEST
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 18:15

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’nü gezen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür ederek, her iki merkeze tam not verdi.

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Atakum’da yapımı süren Keşif Kampüsü ve Bilim Samsun binalarını inceleyen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’den bilgi aldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, protokol üyeleri, Genel Sekreter İlhan Bayram’ın da yer aldığı incelemede Selçuk Bayraktar’a, Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü ile ilgili bilgi veren Başkan Demir, en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not

Selçuk Bayraktar, matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilimi, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve dene yap atölyesi ile bunlara ait keşif alanlarının olacağı bu yerlerde gençlerin ve çocukların bilimle iç içe olacağını kaydederek Başkan Demir’e teşekkür etti ve her iki merkeze de tam not verdi. Başkan Mustafa Demir ise, her iki merkezinde sürdürülebilir olması için gençleri buralara yönlendireceklerini ifade etti.

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#Selçuk Bayraktar#Bilim Samsun#TEKNOFEST

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