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TEKNOFEST'e katılacağını açıklamıştı... Selçuk Bayraktar'dan Elon Musk yanıtı: Bekleriz, memnun oluruz

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktar#TEKNOFEST#Elon Musk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 16:31

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Elon Musk'ın önümüzdeki yıl TEKNOFEST'e katılacağını açıklamasının ardından "9 milyona yakın ziyaretçi ağırladık. Elbette kendisini de bekleriz, memnun oluruz" dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında, Türkevi'nde SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musk'ı İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'e davet etmişti.

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Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST'te yarışan tüm ekiplere tebrikler! Daveti için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Gelecek yıl kişisel olarak katılmayı ve Türkiye'de yatırım fırsatlarını daha fazla tartışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

TEKNOFESTe katılacağını açıklamıştı... Selçuk Bayraktardan Elon Musk yanıtı: Bekleriz, memnun oluruz

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN ELON MUSK YANITI

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TEKNOFEST'in 4'üncü gününde CNN TÜRK'ün sorularını yanıtlayan Bayraktar, "Bugün hafta içinin tümünden daha fazla bir ilgi görüyoruz. 3 TEKNOFEST düzenlemiştik, final İzmir'de muhteşem oluyor. Bütün Ege'den hatta İç Anadolu'dan katılım var. Almanya'dan ziyaretçi oldu. Dünyadan da farklı yerlerden gelen var" dedi.

Bayraktar, Elon Musk'ın önümüzdeki yıl TEKNOFEST'e katılacağının hatırlatılması üzerine "9 milyona yakın ziyaretçi ağırladık. Elbette kendisini de bekleriz, memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

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#Selçuk Bayraktar#TEKNOFEST#Elon Musk

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