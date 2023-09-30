TEKNOFEST'e katılacağını açıklamıştı... Selçuk Bayraktar'dan Elon Musk yanıtı: Bekleriz, memnun oluruz

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında, Türkevi'nde SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musk'ı İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'e davet etmişti.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST'te yarışan tüm ekiplere tebrikler! Daveti için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Gelecek yıl kişisel olarak katılmayı ve Türkiye'de yatırım fırsatlarını daha fazla tartışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN ELON MUSK YANITI

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TEKNOFEST'in 4'üncü gününde CNN TÜRK'ün sorularını yanıtlayan Bayraktar, "Bugün hafta içinin tümünden daha fazla bir ilgi görüyoruz. 3 TEKNOFEST düzenlemiştik, final İzmir'de muhteşem oluyor. Bütün Ege'den hatta İç Anadolu'dan katılım var. Almanya'dan ziyaretçi oldu. Dünyadan da farklı yerlerden gelen var" dedi.

Bayraktar, Elon Musk'ın önümüzdeki yıl TEKNOFEST'e katılacağının hatırlatılması üzerine "9 milyona yakın ziyaretçi ağırladık. Elbette kendisini de bekleriz, memnun oluruz" ifadelerini kullandı.