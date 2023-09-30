İzmir'de TEKNOFEST coşkusu: 4'üncü günde de yoğun ilgi

Güncelleme Tarihi:
İzmir'deki Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde kapılarını açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 4'üncü gününde çeşitli hava gösterileri gerçekleşti. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği festivalde, etkinlik alanı girişinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. İzmir semalarında havalanan Bayraktar Akıncı, Jandarma Çelik Kanatlar ile buluştu. İnsansız hava aracı ile birlikte piste yakın noktada izleyenlere yaklaşan Bayraktar Akıncı, vatandaşları selamladı. Jandarma Çelik Kanatlar ve Bayraktar Akıncı, izleyenlerin alkışları eşliğinde bir kol uçuşu gerçekleştirdi.
HER YAŞTAN İZMİRLİ ALANDAYDI
TEKNOFEST ziyaretçilerinden Fulya Rahat, 2,5 aylık bebeğiyle birlikte Bayındır ilçesinden geldiğini belirtip, "Yol iki saat sürdü. İçeri girerken de kalabalıktı, epey sıra bekledik. Bebekle geldim. Ama zor olmadı" dedi.
Bayındır'dan geldiklerini söyleyen Fatma Demircioğlu da uçuş gösterilerini çok beğendiğini dile getirip, "Hafta sonu olmasını bekledik. Yolumuz uzundu. Ankara ve İstanbul'dan sonra şehrimize gelmesini istiyorduk. İzmir'de olmasına sevindik" dedi.