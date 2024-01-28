Teknofest pozu verdi: Uzaydan Dünya’yı izledi

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Gezeravcı, Türk bayrakları asılan Cupola Gözlemevi'nden Dünya’yı izlerken çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak, “Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden Dünya'mızı izlemek muhteşem bir duygu” ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, ayrıca Türk bayrağı önünde poz verdiği fotoğrafını da paylaşarak şunları söyledi: “Türkiye’nin ilk astronotu olarak, Mersin Silifke’nin bir köyünden başlayıp gökyüzüne uzanan bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmak, benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı. Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken ay-yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen Teknofest pozu da bana eşlik ediyor. İsterim ki bu ülkenin her bir evladı bu öyküden ilham alsın, geleceğe umut olsun” ifadelerini kullandı.