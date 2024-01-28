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Teknofest pozu verdi: Uzaydan Dünya’yı izledi

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#Alper Gezeravcı#Astronot#Uzay
Teknofest pozu verdi: Uzaydan Dünya’yı izledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 07:00

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya’yı izlerken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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Gezeravcı, Türk bayrakları asılan Cupola Gözlemevi'nden Dünya’yı izlerken çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak, “Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden Dünya'mızı izlemek muhteşem bir duygu” ifadelerini kullandı.

Teknofest pozu verdi: Uzaydan Dünya’yı izledi

Gezeravcı, ayrıca Türk bayrağı önünde poz verdiği fotoğrafını da paylaşarak şunları söyledi: “Türkiye’nin ilk astronotu olarak, Mersin Silifke’nin bir köyünden başlayıp gökyüzüne uzanan bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmak, benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı. Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken ay-yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen Teknofest pozu da bana eşlik ediyor. İsterim ki bu ülkenin her bir evladı bu öyküden ilham alsın, geleceğe umut olsun” ifadelerini kullandı.          

 

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#Alper Gezeravcı#Astronot#Uzay

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