TEKNOFEST ilk kez Ankara'da! Bakan Kacır ve Bayraktar'dan davet

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TRT Haber’de açıklamalarda bulundu.

BAKAN KACIR: DÜNYAYA TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE MESAJINI VERMEK İSTİYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın konuşmasından öne çıkanlar:

2018 yılından beri TEKNOFEST'ler düzenliyoruz. İlk yılımızda 550 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olmuştu. 2023 TEKNOFEST'i bu defa Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin üç büyük şehrinde. Cumhuriyetimizin 100. yılında biz Türkiye'mize üç büyük TEKNOFEST hediye etmek istedik. Dünyaya tam bağımsız Türkiye mesajını vermek istiyoruz. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bir dip dalgaya şahitlik ediyoruz. 2018 yılında 14 teknoloji yarışması düzenledik ve 20 bin gencimiz katılmıştı. O yıl için büyük başarıydı. Bu yıl 330 binden fazla takım 1 milyondan fazla genç TEKNOFEST'te düzenlen 44 teknoloji yarışmasına katıldı. Gençlerimiz teknolojide dünya ile yarışma özgüvenini kazanıyor.

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"SAVUNMA SANAYİİNDE BUGÜN 3 BİNDEN FAZLA ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR"

250'den fazla girişim burada farklı sektörlerde, proje takımı olarak başlamış girişimler geliştirdikleri ürün ve teknolojilerle dünya sahnesine çıkıyor. Türkiye'de AK Parti iktidara geldiği yıl 414 patent başvurusu vardı 20 yıl içerisinde bu sayı 9 binin üzerine çıktı. Türkiye'nin adım adım tam bağımsızlık başarısının hikayesi. Savunma sanayiinde bugün 3 binden fazla şirket faaliyet gösteriyor. Milli Teknoloji hamlesi milletimizin ortak başarısıdır. Bu hikayenin başlangıcında bir takım zorunluluklar vardı. 40 yıla yakın terörle mücadele süreci içindeydi ülkemiz, bu mücadelesinde müttefiklerimiz maalesef bizim yanımızda olmak yerine çoğu zaman karşımızdaki teröristlerin yanında oldu. Bu acı gerçek bize kendi ihtiyaçlarımızı görebilmek adına milli ürünleri geliştirme zorunluluğu getirdi. Türkiye bir strateji ortaya koydu ve stratejiyi sadece devlet şirketleri ile değil önünü açtığı özel sektör eliyle de gerçekleştirmiş oldu.

"80 BİN KİŞİLİK NİTELİKLİ İSTİHDAM OLUŞTU"

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Türkiye hem kamu inisiyatiflerin önünü açtı hem de bu sivil inisiyatiflerin önünü açtı ve dev bir ekosistem inşa etti. 80 bin kişilik nitelikli istihdam oluştu. Bu başarılarımızın arkasında milletimizin desteği var. Yılbaşından bu yana 435 adet T10X kullanıcısıyla buluştu. Yerli otomobil fikrine karşı çıkanlar oldu. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile yeni başarılara ulaşacağız. Uzay teknolojileri Türkiye için bir fırsat alanı. Özgün teknolojileri milli olarak gerçekleştirecek adımlar atıyoruz. Tüm milletimizi Etimesgut havaalanına bekliyoruz.

BAYRAKTAR: BUNLAR ALAYA ALINAN HAFİFE ALINAN KONULARDI

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın konuşmasından öne çıkanlar:

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Biz dönemimizde böyle şeylerin hayalini bile kuramazdık. Böyle kendi insansız hava aracımı yapayım, kendi uzay çalışmalarımı yapayım, kendi firmamı kurayım, dünyaya nam salacak hava araçları üreteyim böyle şeyler bizim jenerasyonumuzda hayal bile edilemezdi. Bunlar alaya alınan hafife alınan konulardı. Milletimizin evlatlarının başaramayacağı konular olarak görülürdü. Maalesef bilim ve teknolojide hak ettiğimiz yerde olamamışız. Oysaki bizim kadim inancımız bize bunu emretmiyor, ayet okumamızı bu çalışmaları yürütmemizi emrediyor.

"BU FESTİVALİ MİLLETİMİZİN SAHİPLENMESİ REKOR DÜZEYDE"

Hayali bile kurulamayan projeler gerçek oldu. Savunma sanayimizin eserlerini insanımıza gösteriyoruz. Millileşme vizyonu ile ortaya çıkan eserleri gösterdiğimizde zamanla TEKNOFEST kuşağının oluşmaya başladığını gördük. Bu festivali milletimizin sahiplenmesi rekor düzeyde. Milli Sanayimizdeki atılım bu festivali de ateşledi. Burada ilk defa 10 farklı alanda turizm teknolojilerinden, engelsiz yaşam teknolojilerine, haberleşme ve iletişim teknolojilerine çok geniş bir yelpazede gençlerimizin yarıştığını göreceğiz. TEKNOFEST'in diğer teknoloji yarışmaları 40 farklı alanda. Yapay zeka, tarım teknolojileri, roket yarışmaları... Pek çok farklı alanda gençler yarışacak.

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Milli tasarım ve yerli üretim hava araçları festivalde olacak. "Dünyanın en iyisini yaparız" inancı artık yerleşti. Ankara'daki festival için çok yoğun bir katılım var.

BAYRAKTAR PAYLAŞIM YAPTI

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar"İstanbul’dan sonra TEKNOFEST Ankara’dayız! Biz hazırlıklarımızı tamamladık, yarın herkesi ailece Etimesgut Havalimanı’na bekliyoruz" notunu ekleyerek paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında İstanbul'dan sonra Ankara'dayız. Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te. Yarın TEKNOFEST başlıyor. Şu anda son hazırlıklar tam gaz devam ediyor. TEKNOFEST yarın ruhuyla buluşacak. Herkesi aile boyu TEKNOFEST'e bekliyoruz."