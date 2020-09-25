MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekneyle Adilcevaz'a getirilen 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
GeriGündem Tekneyle Adilcevaz'a getirilen 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 23:01 |  Son Güncelleme:

Tekneyle Adilcevaz'a getirilen 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekneyle Adilcevaz'a getirilen 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Abone Olgoogle-news

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın yaptığı kontrollerde Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adilcevaz ilçesi Erikbağı köyünün Van Gölü sahilinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma ekipleri, Van’dan tekneyle bölgeye getirilen 4'ü Pakistan ve 3'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 7 kaçak göçmen ile Van Gölü’nden kaçakları tekneyle getiren 2 organizatörü yakalayarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç idaresine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle