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Tekne Galata Köprüsü'ne çarptı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Galata Köprüsü#Beyoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 09:24

Galata Köprüsü'nün altından geçen tur teknesinin üst bölümü köprüye çarptı.

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Boğaz'dan Haliç'e ilerleyen tur teknesi, Galata Köprüsü altından geçerken tentesi köprüye katıldı. Dün saat 11.00 sıralarında gerçekleşen olayda, teknenin parçaları denize düşerken, tekne seyrine devam etti. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Galata Köprüsü'ne balık tutmak için gelenler olay sırasında köprünün sallandığına dikkat çekerek, kaptanın köprü altına yanlışlıkla girdiğini iddia etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, hasar alan tekne Eminönü'ne yanaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın olayla ilgili tutanak tuttuğu öğrenildi.

Tekne Galata Köprüsüne çarptı

"KÖPRÜ KOPTU, KORKTUK"

Balık tutmak için köprüde olan Ahmet Başaran, "Yanlış girdi, onların giriş çıkışları ortadan. O küçük teknelerin geçtiği yerlerden geçti. Galiba kaptanı acemi veya artık ne olduğunu bilemeyiz. Yanlış girdi, üst çatı komple gitti. Kaza oldu burada da arabanın makasları fırladı. Köprü koptu. Korktuk. Yanlış girdi, onların nereden geçeceği milimetrik ölçülü nereden geçeceği yani. Yanlış girdiği için çatı gitti. Panik olduk, fırladık gördük. Üst kısmı gitti, insan yoktu Allah'tan" diye konuştu.

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Tekne Galata Köprüsüne çarptı

 "KAZA OLMASIN DİYE MAKASI TOPLADIK"

Balık tutmaya gelen İsmail Ergün ise, "Normal geçmesi gereken yerden mi geçmedi neyin nesi sadece ses duyduk. Ondan sonra korktuk, yalan yok. Normalde ilk defa böyle bir şey gördük biz. Çok ses yaptı köprü bayağı bir sallandı. Devam etti tekne durmadı. Arabalar yoldan geçerken makas kırıldı, biz de kaza olmasın diye topladık. 3 parça birden fırladı. Bize çarpsa öldürür. Yolda kalınca biz de parçaları aldık. Müdahale ettik kaza olmasın diye. Sürücüsü devam etti" diye konuştu.

Tekne Galata Köprüsüne çarptı

 

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#İstanbul#Galata Köprüsü#Beyoğlu

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