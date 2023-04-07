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Teklif polemiği

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Muharrem İnce#Aday
Teklif polemiği
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Teklif götürdük”, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin “Gelmedi” dediği “adaylıktan çekilme” tartışması, karşı cephelerden peş peşe yapılan açıklamalarla yeni boyut kazandı.

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KİM NE DEDİ

- FİKRİ SAĞLAR: Sağlar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin geleceği için duyduğu sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan’da İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, “Yapılan görüşmede Sayın İnce, partililerine ve kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir. Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sayın Kılıçdaroğlu’nun bilgisine de sunulmuştur” dedi.

- İNCE’NİN YARDIMCISI MEVLÜT DUDU: Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu da Hürriyet’e, Sağlar’ın İnce’yi ziyaretinde 5 milletvekilliği teklifi getirdiğini belirterek, “Genel Başkanımız ‘azdır çoktur’ tartışmasına, herhangi bir pazarlığa girmeden, ‘adaylık kuraları çekildi, pusulalar basıldı, artık kabul edilemez böyle bir teklif’ diyerek usulden reddetti” diye konuştu.

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İSTENSEYDİ İTTİFAK KURULABİLİRDİ

- MUHARREM İNCE: İnce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP ve İYİ Parti ile ilke ittifakı kurabileceklerini her platformda ifade ettiğini söyledi. Dostlar aracılığıyla yapılan görüşmelerde de bu görüşlerinin muhataplara iletildiğini ancak Kılıçdaroğlu’nun kendisini ziyareti öncesinde bu konuda bir geri dönüş olmadığını belirten İnce, “Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek, adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır. Gerçekten istenilseydi ilkeler üzerinden bir ittifak kurulabilirdi. Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. O yüzden ben de onu suçlamak istemem. Bu meselenin uzatılmasını da doğru bulmuyorum. Ortak hedefimiz olan bu iktidarın gönderilmesi konusuna odaklanalım” diye konuştu.

UYGUN YANIT ALINAMADI

- CHP’Lİ ENGİN ALTAY: CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da sosyal medya hesabından, “Memleket Partisi Genel Merkezi’ne yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır” açıklamasını yaptı.

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Teklif polemiği

İNCE’DEN ‘KÖROĞLU’ ZİYARETİ

- Adaylık kampanyasının startını veren İnce ise, aday listelerinin YSK’ya sunulacağı 9 Nisan Pazar günü için sürpriz bir ziyarete hazırlanıyor. Çekilmesi yönündeki taleplere karşılık, “Köroğlu gibi dövüşmeye devam edeceğiz” diyen İnce, partilileriyle birlikte Bolu’daki Köroğlu heykelini ziyaret edecek.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Muharrem İnce#Aday

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