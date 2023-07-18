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Tekirdağ'daki orman yangını 'balya makinesinden çıktı' iddiası! 13 saatte kontrol altına alındı

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#Tekirdağ#Malkara#Orman Yangını
Tekirdağdaki orman yangını balya makinesinden çıktı iddiası 13 saatte kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 11:33

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Deveciköy Kuştepe mevkinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını 13 saat sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili olan yangının saman balya makinesinden çıktığı öne sürüldü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Deveciköy Kuştepe mevkinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına Tekirdağ Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere 4 helikopter, 2 uçakla havadan müdahale edildi.

Dün akşam olay yerine gelen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yangının 350 hektarlık alanda etkili olduğunu açıkladı. Çıkan yangın müdahalelerin ardından bu sabah saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meşe ağaçlarının bulunduğu alanda 350 hektar alanın yanmasına balya makinesinin sebep olduğu öne sürüldü. Ormana yakın noktada dün adı öğrenilemeyen bir kişinin hasat edilen tarlada samanları balya haline getirdiği sırada, balya makinesinin alev almasıyla yangın çıktığı iddia edildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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#Tekirdağ#Malkara#Orman Yangını