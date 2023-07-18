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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hatay Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler.
Yeşil vatan size minnettar."
Hatay, #Belen’deki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 18, 2023
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler.
Yeşil vatan size minnettar. pic.twitter.com/UsWSQpNORC