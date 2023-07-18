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Hatay Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı

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#Hatay#Belen#Orman Yangını
Hatay Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 11:25

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay Belen'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler.

Yeşil vatan size minnettar."

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#Hatay#Belen#Orman Yangını