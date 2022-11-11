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Tekirdağ'da yangın! Öğrenciler yanmaktan son anda kurtuldu

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#Tekirdağ#Yangın#Muratlı
Tekirdağda yangın Öğrenciler yanmaktan son anda kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 20:53

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 üniversite öğrencisi son anda kurtulurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde sabahın saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kalan üniversite öğrencileri Eren E. ve Emirhan G., yangını fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yangından son anda kurtulan ve dumandan etkilenen iki öğrenci ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Tekirdağda yangın Öğrenciler yanmaktan son anda kurtuldu

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ise alevleri kısa sürede söndürerek diğer evlere sıçramasına engel oldu. Sağlık durumu iyi olan iki öğrenci taburcu edilirken, ev kullanılamaz hale geldi.

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Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

 

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#Tekirdağ#Yangın#Muratlı

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