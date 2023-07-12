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Tekirdağ'da villaya operasyon: Piton yılanı, aslan ve maymun ele geçirildi

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#Tekirdağ#Operasyon#Aslan
Tekirdağda villaya operasyon: Piton yılanı, aslan ve maymun ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 10:33

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir baskın düzenleyen polis ekipleri, yurda kaçak yollardan getirilen aslan, maymun ve piton yılanı ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Marmaraereğlisi ilçesinde bir şahsın, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri (CİTES) kategorisine giren hayvanların beslediği ve sosyal medya üzerinden ticaretini yaptığı tespit etti.

Polis ekipleri ekipleri tarafından şahsın villasında yapılan aramada; 1 adet aslan, 1 adet maymun, 1 adet piton yılanı ele geçirildi.

Tespit edilen hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

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#Tekirdağ#Operasyon#Aslan

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