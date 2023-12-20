×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da rüşvet operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Tapu#Rüşvet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 13:11

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet' soruşturması kapsamında dokuz adrese baskın yapılırken 4'ü kamu görevlisi 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muratlı ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet almak', 'taşınmazlar üzerinde usulsüz işlem yapmak', 'icra işlemlerine müdahale' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese baskın yaptı.

Tekirdağda rüşvet operasyonu 8 kişi gözaltına alındı

4'ü kamu görevlisi, 4'u emlakçı olmak üzere 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, flaş bellek, dizüstü bilgisayar, ajandalar, 8 cep telefonu, ruhsatsız 3 tabanca, 22 mermi, 5 şarjör, 307 şişe kaçak içki ve 30 litre etil alkol ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Tapu#Rüşvet

BAKMADAN GEÇME!