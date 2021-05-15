Tekirdağ'da koronavirüs vaka sayılarında tam kapanma etkisi! Yeşile döndü

Tekirdağ'da, nisan ayının sonlarına kadar büyük bölümü çok yüksek riski gösteren kırmızı renkteki yoğunluk haritası, yeşile döndü. 1-7 Mayıs haftasında 100 bin nüfusa göre açıklanan vaka haritasında Tekirdağ'ın 489,89 olan vaka sayısı, 318,48'e düştü. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sahada seferberlik ruhu ile çalışan ekipler olduğunu belirterek, "300 civarında filyasyon ekibimiz ve 100 civarında araçla sahadayız. 500'ün üzerinde filyasyon ekip çalışanımız var. Bunların bir kısmı doktorlu ekiplerimiz, diğerleri sağlık çalışanlarımızdan oluşmakta. Sahada seferberlik ruhunu hiç eksiltmeden çalışmayı sürdürmekteyiz. Bizi memnun etmek istiyorlarsa alınan tedbirlere uymalarını istiyoruz" dedi.

'İSTEĞİMİZ, YAZ DÖNEMİNDE RAHATLAMAK'

Filyasyon ekipleri ise Ramazan Bayramı'nda da kapı kapı dolaşarak, çalışmalarını sürdürdü. Ekipte 14 aydır görev yapan diş hekimi Yalçın Tatar, tedbirlere uyulmasını istediklerini söyledi.

Tatar, "Bayramda hafta sonu hatta resim tatil günleri biz sürekli çalışıyoruz. İyi gidiyor, bir problem yok şu anda. Tabi yorucu oluyor bizim için neticede 14 ay süren bir süreç. Şu anda alınan tedbirler ile vaka sayılarında bir düşüş yaşanıyor. Bizim isteğimiz, insanlarımızın biraz daha kurallara dikkat etmesiyle vaka sayılarını mümkün olduğunca düşürmek; Biraz daha rahatlamak bayram sonrası, yaz dönemi itibarıyla. Onun dışında biz çalışıyoruz. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlar, karantina süresini soruyor, rapor durumunu soran oluyor, evde temaslıları olanlara bilgiler veriyoruz. Sohbet eden oluyor. Yardım ettiğimizi görünce mutlu oluyorlar" diye konuştu.

'KENDİMİZİNDEN ÖDÜN VEREREK ÇALIŞIYORUZ'

Filyasyon ekibinde görevli ebe Hatice Yakut da çalışmaktan yorulmadıklarını ancak kurallara uyulmasını istediklerini dile getirerek, "Çalışmalarımızı çok iyi gidiyor. Sevdiklerimizden uzakta, kendimizden ödün vererek çalışıyoruz. Hastaların daha çok soruları oluyor; 'Ne kadar uzak kalabilirim, neler yapmalıyım, neye dikkat etmeliyim' diye. Tabi biz de hijyen kurallarına uygun bir şekilde dikkat etmelerini anlatıyoruz. Maskeyi ve birbirilerinden uzak olmalarını söylüyoruz" dedi.

Ailesiyle bayramlaşamadığını belirten Yakut, "Onlardan uzaktayım, onların yanına gidemedim. Telefon aracılığıyla bayramlaştım, zor oldu. Vatandaşlarımızdan birbirinden uzak olmalarını, hijyen kurallarına uymalarını istiyorum" dedi.

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