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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Öğretmen ve okul çalışanları için koronavirüs aşısı randevusu açıldı

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Son dakika haberi: Öğretmen ve okul çalışanları için koronavirüs aşısı randevusu açıldı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 25 milyon 670 bini aştı.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre; koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılanması sürüyor. Şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere 499 bin personele aşı randevusu açıldı. Bu da eğitim camisinin yüzde 40'ını kapsıyor. Bakanlık yetkilileri, tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının hızla açılacağını kaydetti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 25 milyon 670 bini aştı.

Son dakika haberi: Öğretmen ve okul çalışanları için koronavirüs aşısı randevusu açıldı

KORONAVİRÜS VAKA SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.

Koronavirüs tablosunda son durum
Koronavirüs tablosunda son durum

Son dakika haberi: Öğretmen ve okul çalışanları için koronavirüs aşısı randevusu açıldı

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