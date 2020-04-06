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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:36,Son Güncelleme:/

Tekirdağ'da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir attı

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Tekirdağ'da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir attı
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TEKİRDAĞ'da, saatte 80 kilometre hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar, sahilleri sular altında bıraktı. Fırtına nedeniyle Marmara Denizi açıklarında bekleyen yabancı bandrollü onlarca kuru yük gemisi ve tanker, demir atmak zorunda kaldı.

Tekirdağ'da, sabah saatlerinde hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metre yüksekliğe ulaşan dev dalgalar, sahilleri sular altında bıraktı.Saatte hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden olurken, Marmara Denizi açıklarında bulunan onlarca yük gemisi ve tanker ise rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek, demir atmak zorunda kaldı.

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