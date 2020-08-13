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Tuna KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 12:51,Son Güncelleme:

Tekirdağ'da düğünde oyun kavgası: 1 ölü

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Tekirdağ'da düğünde oyun kavgası: 1 ölü
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TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde, sokak düğününde oyun oynama yüzünden çıkan kavgada Suat Çalışır (33), S.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, katil zanlısı S.G.'yi gözaltına alarak, soruşturma başlattı.

Olay, gece yarısı Hayrabolu'nun Kahya Mahallesi'ndeki sokak düğününde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile oyun oynayan S.G., yer darlığı yüzünden Suat Çalışır ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine törende bulunanlar ikiliyi ayırdı. Düğün töreni devam ettiği sırada evine giden S.G., aldığı bıçakla yeniden gelerek Çalışır'ı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çalışır, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan S.G.'yi, saklandığı metruk bir binada yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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