Tekirdağ'da dehşet! Bir hafta önce boşandığı eski eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

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Olay, ilçeye bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir hafta önce boşanan Burak T. (24) ve Cansu S. (24) arasındaki tartışmalar boşandıktan sonra da devam etti. Dün gece Burak T., eski eşi Cansu S. ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali T’nin yaşadığı eve gitti. Burak T., eski eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldı.

ANNE VE 3 YAŞINDAKİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cansu S. ve Selim T.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne ve çocuğunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Cansu S.

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İNTİHARDAN VAZGEÇİP POLİSE TESLİM OLDU

Oğlunu ve eski eşini öldüren zanlı, iddiaya göre evden çıktıktan sonra saklandığı yerde intihara kalkıştı. İntihardan vazgeçen Burak T., daha sonra polise giderek teslim oldu.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.