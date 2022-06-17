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Ä°stanbul'da Fatih Demir'in kardeÅŸi bir sÃ¼re kendisinden haber alamayÄ±nca kayÄ±p ihbarÄ±nda bulundu. 25 Mart 2022 tarihinde yapÄ±lan mÃ¼racaatÄ±n ardÄ±ndan polis harekete geÃ§ti. KayÄ±p ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri kayÄ±p olan Fatih Demir'in 24 Mart 2022 tarihinde son olarak 8 yÄ±ldÄ±r arkadaÅŸlarÄ± olan Ä°lhan Ã‡. ve Kurban Ã‡. kardeÅŸlerle gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi.Â

KATÄ°LLERÄ°YLE Ã–LDÃœRÃœLMEDEN Ã–NCE YEMEK YEDÄ°ÄžÄ° BELÄ°RLENDÄ°

Polis olayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada ÅŸÃ¼phelilerin Fatih Demir'in iki kardeÅŸle buluÅŸtuÄŸunu birlikte otomobile binerek, Ã¶nce kendi evine ardÄ±ndan Silivri'de bir lokantaya gittiklerini belirledi. Burada birlikte yemek yiyen Ã¼Ã§lÃ¼nÃ¼n daha sonra tekrar otomobile binerek, Ä°lhan Ã‡. ve Kurban Ã‡.'nin sahibi olduÄŸu Silivri, OrtakÃ¶y mahallesinde bulunan ruhsat alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmayan kÄ±r dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna gittikleri belirlendi.

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YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda 16.30'da kÄ±r dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna giden Fatih Demir'in bir daha dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda Ä°lhan Ã‡. ve Kurban Ã‡.'nin saat 23.00 gibi iÅŸyerinden ayrÄ±ldÄ±klarÄ±, Fatih Demir'in telefonunu evinin yakÄ±nÄ±nda atarak, SelimpaÅŸa'da bir eve gittikleri belirlendi.Â

Ä°KÄ°NCÄ° KATTAN ATLAYARAK KAÃ‡MAYA Ã‡ALIÅžTILAR

KayÄ±p ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri delillerin toplanmasÄ±n ardÄ±ndan operasyon iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±. ÅžÃ¼pheliler Ä°lhan Ã‡. ve Kurban Ã‡. ile olaydan haberi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen H.Ã‡. ikinci kattan atlayarak polisten kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar. O anlarÄ± ise gÃ¼venlik kameralarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

CÄ°NAYETÄ° Ä°TÄ°RAF ETTÄ°LER

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde sorguya alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden Ä°lhan Ã‡. ile Kurban Ã‡.'nin cinayeti itiraf ettikleri Ã¶ÄŸrenildi. ÅžÃ¼phelilerin olayÄ±n anlÄ±k geliÅŸtiÄŸini sÃ¶yleyerek, eski bir husumet yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu sÄ±rada Fatih Demir'i Ã¶ldÃ¼rdÃ¼klerini sÃ¶yledikleri Ã¶ÄŸrenildi. Poliste iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheliler adliyeye sevk edildi.