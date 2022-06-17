Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te vahşet! Hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu... Eşi gözaltında

#Gaziantep#Minibüs#Kadın Cinayeti
Gaziantepte vahşet Hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu... Eşi gözaltında

Gaziantep’te, yol kenarındaki minibüste Suriye uyruklu hamile Emine El Ali (41) ile oğlu Halid Mustafa'nın (4) cansız bedenleri bulundu. Jandarma, vücutlarında bıçak ve darp izleri bulunan kadının eşi Mustafa Mustafa'yı (43) gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Olay, Gaziantep-Şanlıurfa yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Mustafa, eşi ve 5 çocuğu ile Şanlıurfa’ya akraba ziyareti için yola çıktı. Yolda dün gece park halindeki 06 MK 682 plakalı minibüsü görenler, şüphe üzerine ekiplere bilgi verdi.

DARP VE BIÇAK İZLERİ

Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 5 aylık hamile Emine El Ali ve oğlu Halid Mustafa'nın öldüğünü belirledi. Vücudunda bıçak ve darp izleri bulunan anne ile çocuğunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Gaziantepte vahşet Hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu... Eşi gözaltında

Jandarma, yakındaki akaryakıt istasyonunda Mustafa Mustafa'yı gözaltına aldı. Mustafa, aracının bozulduğunu, 4 çocuğunun istasyona gittiğini, kendisinin de ağaç altında uyuyakaldığını, uyandığında cesetlerle karşılaştığını öne sürdü.

Haberin Devamı

4 çocuk korumaya alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Minibüs#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!

Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek! Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

#Yeni Zelanda
Bulaşık süngerine dikkat Tuvaletten 200 bin kat daha kirli...

Bulaşık süngerine dikkat! Tuvaletten 200 bin kat daha kirli...

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı’

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı?’

#Birsorudanfazlasi

BAKMADAN GEÇME!

Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek! Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

#Yeni Zelanda
Bulaşık süngerine dikkat Tuvaletten 200 bin kat daha kirli...

Bulaşık süngerine dikkat! Tuvaletten 200 bin kat daha kirli...

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı’

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı?’

#Birsorudanfazlasi