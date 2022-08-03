Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da atık toplayanlara operasyon: 12 Afgan gözaltında

#Kaçak Göçmen#Atık#Tekirdağ

Tekirdağ'da halk arasında 'çekçek' diye tabir edilen araçlarla atık toplayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 50 ton atık ele geçirildi. Atıkları topladıkları belirlenen Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Süleymanpaşa ilçesinde polis ve zabıta ekipleri tarafından 'çekçek' ile izinsiz geri dönüştürülebilir atık toplayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Sokaklar ve metruk bir binada yapılan aramalarda, yaklaşık 50 ton atık ele geçirildi, atık toplanan 35 çekçeke de el konuldu. Metruk binada, ekipleri görünce gizlenmeye çalışan Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Atık topladıkları belirlenen göçmenler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturma için emniyete götürüldü.

Tekirdağda atık toplayanlara operasyon: 12 Afgan gözaltında

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaçak Göçmen#Atık#Tekirdağ

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa