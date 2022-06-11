Tekirdağ merkezli HDK operasyonunda 29 tutuklama

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya bağlı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen HDK'nın Trakya meclisine yönelik soruşturması kapsamında, 38 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran’da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Tekirdağ'da 24, İzmir'de 3, Muğla'da 4, Kırklareli'de 3, Edirne'de 3, İstanbul'da 3, Bursa, Bingöl, Mardin, Çanakkale ve Manisa'da 1’er olmak üzere toplam 45 adrese baskın yapıldı, 38 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.