Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ merkezli HDK operasyonunda 29 tutuklama

#HDK Operasyonu#Tekirdağ#Halkların Demokratik Kongresi
Tekirdağ merkezli HDK operasyonunda 29 tutuklama

Tekirdağ merkezli 11 ilde, PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüttüğü belirtilen Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Trakya meclisine yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 29’u tutuklandı.

Haberin Devamı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya bağlı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen HDK'nın Trakya meclisine yönelik soruşturması kapsamında, 38 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran’da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Tekirdağ'da 24, İzmir'de 3, Muğla'da 4, Kırklareli'de 3, Edirne'de 3, İstanbul'da 3, Bursa, Bingöl, Mardin, Çanakkale ve Manisa'da 1’er olmak üzere toplam 45 adrese baskın yapıldı, 38 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Tekirdağ merkezli HDK operasyonunda 29 tutuklama


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan, HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve HDP Tekirdağ eski İl Eş Başkanı Ömer Güven’in de aralarında bulunduğu 29 kişi, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#HDK Operasyonu#Tekirdağ#Halkların Demokratik Kongresi

BAKMADAN GEÇME!

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

#Cruise Tatili
Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı

BAKMADAN GEÇME!

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

#Cruise Tatili
Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı