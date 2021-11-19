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Tekfur nedir, demek? Tekfur kelimesinin kökeni hakkında merak edilen bilgiler

#Tekfur#Osmanlı Devleti#Bizans İmparatorluğu
Tekfur nedir, demek Tekfur kelimesinin kökeni hakkında merak edilen bilgiler

Tekfur kelimesinin anlamı tarihi diziler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Türk akınlarından korunup, istiklallerini muhafaza etmek için Türklere çok miktarda vergi veren tekfurlar Bizans İmparatorluğu yıkılınca tamamen tarihe karıştı. Tekfur ismi, tarihte Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine veriliyordu. Peki, tekfur nedir, demek? İşte, tekfur kelimesinin kökeni hakkında merak edilen bilgiler.

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Tekfur ne demek sorusu, televizyon izleyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarihi dizilerde yer alan tekfurların anlamı ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Tekfurlar Türk akınlarından korunup, istiklallerini muhafaza etmek için Türklere çok miktarda vergi verirlerdi.

TEKFUR NE DEMEK?

Tekfur, Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hıristiyan beylerine verilen genel ad.

Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı Takavor, anlamı ise "taç taşıyan"dır. Bizans İmparatorluğu'nda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denirdi. Bunların idari ve askeri vazifeleri vardı. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu. Tekfurlar Türk akınlarından korunup, istiklallerini muhafaza etmek için Türklere çok miktarda vergi verirlerdi.

Tekfurların bazıları durumlarını muhafaza edebilmek için Türk kumandan ve beyleriyle akraba olma yollarına başvururlardı. Bu sebepten ekserisi kızlarını Türk kumandan veya oğullarına gelin verirlerdi. Bu tekfurların içinden Müslüman olanlar da oldu. Bunlardan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal en meşhurudur. Osmanlı Devletine ve İslamiyete hizmetlerde bulundu.

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Bizans İmparatorluğu yıkılınca tekfurluk da tamâmen tarihe karıştı.

 

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#Tekfur#Osmanlı Devleti#Bizans İmparatorluğu

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