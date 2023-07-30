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Tekel bayisinde dehşet anları! Gözlerini kırpmadan kurşun yağdırdılar: 2 ölü

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#Esenyurt#Tekel Bayi#Silah
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 09:11

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırının şüphelilerinden Murat Özer Esenyurt'ta yakalandı. Polis ekiplerinin diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yi yakalamak için çalışması sürüyor.

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Olay, dün 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı.

Tekel bayisinde dehşet anları Gözlerini kırpmadan kurşun yağdırdılar: 2 ölü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Erzen ve Bayındır kurtarılamadı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, dün Esenyurt'ta yakalandı. Ekiplerin, diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yü yakalamak için çalışması sürüyor.

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Tekel bayisinde dehşet anları Gözlerini kırpmadan kurşun yağdırdılar: 2 ölü

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde konuşurken, 4 kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanını, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.

Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

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Tekel bayisinde dehşet anları Gözlerini kırpmadan kurşun yağdırdılar: 2 ölü

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#Esenyurt#Tekel Bayi#Silah

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